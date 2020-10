Em vídeo, suspeita de matar policial penal troca de facção e ameaça ‘ex-aliados’ no Bujari

Uma jovem chamada Gerliane aparece em um vídeo “rasgando” a camisa da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e passando a integrar a facção Comando Vermelho (CV), no Bujari, no interior do Acre.

No vídeo, ela ainda ameaçou seus ‘ex-aliados’ da antiga facção. Veja:

A mulher é suspeita de, no ano de 2017, quando era menor de idade, ter participado da morte do policial penal Humberto Furtado, de 29 anos, no mesmo município.

O agente era morador do Ramal da Sanacre, no Bujari, e sempre ia para Rio Branco trabalhar. Após a execução, a arma do servidor foi roubada, levando o crime de homicídio para latrocínio.

Na época, o assassinato de Humberto poderia ter sido uma retaliação devido à morte de Themisson Nogueira do Nascimento, de 19 anos, que em uma ação criminosa tentou tirar a arma do policial penal, no bairro Triângulo, em Rio Branco, mas acabou morto pelo agente.

Pela morte do policial, a mulher chegou a ser internada no Instituto Sócio Educativo (ISE), em Rio Branco, mas foi liberada por falta de provas.