Em Mâncio Lima, monitorado é executado com quatro tiros na cabeça

A onda de violência tem tomado força no interior do Acre. Mais uma pessoa foi executada a tiros. Desta vez, o crime aconteceu na noite de quarta-feira (7), no bairro São Francisco, município de Mâncio Lima.

Segundo informações de populares, um monitorado por tornozeleira estava caminhando pela rua Nova, quando foi surpreendido por dois criminosos estavam armados e efetuaram quatro tiros “à queima roupa” na cabeça da vitima, que não resistiu e morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria a guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Mâncio Lima.