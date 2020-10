Criminosos ameaçam funcionários e fazem assalto em loja na Via Chico Mendes

Uma dupla de criminoso realizaram um assalto em uma loja que vende tintas, na tarde de terça-feira (6), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que os bandidos chegam em uma motocicleta, deixam o veículo lado de fora e entram o dois no local.

De posse de umas de fogo, um dos bandidos rende o balconista e o outro entra no escritório e rende outro funcionário. Fazendo ameaças aos funcionários, os criminosos conseguiram levar uma quantia em dinheiro e pertences pessoas das vítimas.

A Polícia Militar colheu as informações e as imagens das câmeras e as imagens e procurou pelos acusados na região, mas nenhum suspeito foi preso. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes, a o caso agora passará a ser investigado pela Polícia Civil.