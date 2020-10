Caminhão colide e joga carro contra coluna estrutura de ponte em Rio Branco

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Rio Branco. O fato ocorreu nesta quinta-feira (8), na cabeceira da Ponte Jucelino Kubitschek (Ponte Metálica), na Avenida Getúlio Vargas.

Segundo informações de populares, um caminhão modelo baú, de cor branco e placa NFP 1885, colidiu com um carro modelo Celta, de cor prata e placa MZV 4844. O impacto fez o Celta ser jogado contra a primeira coluna na entrada da ponte.

Dentro do carro estavam três pessoas, mas somente uma mulher ficou ferida. Dois pedestres quase foram atingidos pelo Celta no momento do acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a mulher ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Celta ficou parcialmente destruído no acidente. Já o caminhão sofreu vazamento de combustíveis e havia o risco de explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para controlar a situação e evitar um sinistro.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. Os veículos foram removidos por um guincho.