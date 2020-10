Brasil será o país com menor crescimento no mundo em 2021

O crescimento da economia brasileira em 2021 ficará abaixo da média global e da América Latina e, diferentemente de outros momentos de crise mundial, o Brasil não contará desta vez com o impulso do aumento de preços de commodities minerais.

Segundo novas projeções do Institute of International Finance (IIF), que reúne 450 bancos e fundos de investimento em 70 países, muitos países não se recuperarão tão rapidamente das perdas provocadas em 2020 pela pandemia da Covid-19.

Para o Brasil, o IIF projeta queda do PIB de 5,9% neste ano e alta de 3,6% em 2021 —abaixo do crescimento de 5,3% estimado para o mundo no ano que vem e dos 3,8% na média da América Latina.

Além dos estragos provocados pela pandemia em todo o mundo, desta vez a China não está bancando programas de recuperação baseados em grandes investimentos em infraestrutura. O país asiático vem concentrando recursos para ampliar créditos ao consumo, o que demandará mais alimentos e menos produtos minerais, informa reportagem do Fernando Canzian na Folha de S.Paulo.