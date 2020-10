Brasil confirma mais 729 mortes por covid-19 e total vai a 148.957 vítimas

O Brasil tinha pelo menos 148.957 mortos pela covid-19 até às 17h30 desta 5ª feira (8.out.2020). É 1 acréscimo de 729 vítimas em 24 horas. Os dados são do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde também contabilizou 1 total de 5.028.444 casos. São 27.750 a mais que o registrado no dia anterior.

Nesta 5ª, o Piauí ultrapassou os 1000 mil diagnósticos da doença.

Aproximadamente 4,4 milhões de pessoas se recuperaram da doença até o momento. Outras 464,9 mil estão em acompanhamento.

O Brasil é o 2º país com mais mortes pelo novo coronavírus. Só os Estados Unidos têm mais vítimas: 217.562.

O número de vítimas no Brasil também é elevado quando feita a comparação proporcional. São 703 vítimas a cada milhão de habitantes –conforme cruzamento dos dados do Ministério da Saúde com a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa coloca o Brasil na 3ª posição do ranking mundial. O Peru é o país onde a covid-19 mais mata em relação ao número de habitantes. São 997 vítimas a cada milhão de pessoas. Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso e Amazonas têm taxas mais altas.