Agenda dos candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta quinta (8)

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda de campanha nesta quinta-feira (8). Live, reuniões, entrevistas e visitas estão entre as atividades do dia dos postulantes, informaram as assessorias.

Daniel Zen (PT) – O candidato participa de uma live sobre acesso à internet pública com a vereadora Rose Scalabrin e ao longo do dia visita apoiadores. Daniel finaliza a quinta-feira com grupos de sindicatos, ao lado do seu vice Cláudio Ezequiel.

Jamyl Asfury (PSC) – O candidato participa de caminhada nos bairros Montanhês e Caladinho pela manhã e a tarde tem reuniões na cerâmica do Distrito Industrial e na Elite Engenharia. A noite, Jamyl participa do lançamento de candidatura de um vereador.

Jarbas Soster (Avante) – O candidato participará de reunião interna no partido pela tarde e depois fará visita no Quixadá. A noite, o candidato tem reunião com moradores do bairro São Francisco.

Minoru Kinpara (PSDB) – No incio da tarde, o candidato tem entrevista no Programa Gazeta Entrevista. Depois, visita ao comércio do Calafate. No final da tarde, reunião com esportistas na sede do PSDB. A noite, o candidato tem reunião com apoiadores no Conjunto Universitário.

Roberto Duarte (MDB) – Durante a manhã, gravação, reunião com empresários e entrevista para a Contilnet. A tarde, o candidato tem reunião no comércio e depois reunião com apoiadores no Doca Furtado. A noite, inauguração do Comitê de Campanha de um candidato a vereador e visita moradores no bairro Esperança;

Socorro Neri (PSB) – Pela manhã, reuniões Institucionais e de Gestão. A tarde, a candidata fará gravação de Programa Eleitoral. A noite, a candidata tem Encontro dos Educadores das Redes Estadual e Municipal.

Tião Bocalom (PP) – Pela manhã, o candidato participa de reunião com apoiadores. A tarde, bandeiraço e outra reunião com apoiadores. A noite, o candidato tem encontro com lideranças de bairro.