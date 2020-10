Trump está há 24h sem sintomas e tem anticorpos contra Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apresenta sintomas da Covid-19 há 24 horas e nem febre há pelo menos quatro dias. A informação foi repassada pelo médico da Casa Branca, nesta quarta-feira (7).

“Nesta manhã o presidente disse ‘Eu me sinto bem!'”, explicou em comunicado Sean Conley, médico do republicano. “Seus exames físicos e de sinais vitais, incluindo a oxigenação do sangue e a respiração continuam estáveis em um nível normal”.

Ainde de acordo com Conley, os exames laboratoriais também já “demonstraram níveis detectáveis de anticorpos IgG para o Sars-CoV-2 em uma amostra retirada na segunda-feira, 5 de outubro”.

“Inicialmente, amostras retiradas na quinta-feira não apresentavam uma concentração de IgG detectável”, acrescentou o médico.

Além disso, o comunicado revelou que Trump não tem febre há quatro dias e não precisou receber oxigênio desde que foi internado inicialmente, na última sexta-feira (2).

O presidente deixou o Centro Médico Militar Walter Reed, perto de Washington, por volta das 19h40 (horário de Brasília) da segunda-feira, após receber alta de seu tratamento para Covid-19. Trump estava internado desde o dia em que divulgou estar com a doença.

Ele foi liberado, mas continuou o tratamento na Casa Branca, onde uma equipe médica está à disposição 24 horas por dia.

Segundo um comunicado do governo, a hospitalização foi uma medida de precaução. Ao menos dez pessoas que estiveram perto de Trump.