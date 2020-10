Quarteto faccionado é condenado a mais de 100 anos de prisão por matar jovem no Acre

Quatro homens foram condenados pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, na segunda-feira (5), a mais de 105 anos de prisão. Eles são acusados de executar o jovem Marcos Vinícius de Lima, de 22 anos, dentro de uma casa no bairro Ilson Ribeiro, em Rio Branco.

Davi de Souza Alves foi condenado a 26 anos e 7 meses de prisão. Marcos Souza do Nascimento recebeu pena de 20 anos e 3 meses. Izaque de Souza Leão foi sentenciado a 34 anos e 10 meses. David de Souza Leão recebeu pena de 24 anos e 4 meses.

Os réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado e também por integrar uma organização criminosa. A guerra entre facções foi a motivação da morte do jovem Marcos Vinícios, apontaram as investigações.

O rapaz foi morto em 14 de dezembro de 2018. De acordo com as investigações da Polícia Civil, criminosos invadiram a casa da vítima estava e efetuaram tiros de pistola e espingarda contra Marcos, que não resistiu e morreu antes de ser socorrido.