Mara Rocha e vice governador Major Rocha visitam Complexo Penitenciário de Rio Branco e ouvem reinvidicações dos agentes penitenciários

Na manhã da terça-feira (06/10) a Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) visitou o Complexo Penitenciário de Rio Branco Dr. Francisco D’Oliveira Conde, acompanhando o Vice-Governador Wherles Rocha.

Na visita, a parlamentar tucana e o Vice-Governador ouviram as reivindicações dos agentes de segurança pública que lá prestam serviços, e constataram as condições precárias e insalubres na estrutura da unidade penitenciária.

“Eu e o Vice-Governador Rocha atendemos a um pedido do Sindicato dos Policiais Penais para conhecer as condições das instalações destinadas aos servidores de segurança pública e ficamos impressionados com a precariedade do local. Pretendo destinar recursos das minhas emendas para reformar o alojamento dos agentes penitenciários e a construção de um alojamento para as agentes do sexo feminino”, afirmou a parlamentar.

“Se queremos valorizar o profissional de segurança pública, precisamos nos comprometer em garantir condições de trabalho adequadas. Temos que garantir, ao menos, alojamentos com condições salubres, até para a preservação da saúde desses agentes. Além disso, pretendo direcionar recursos para a construção de uma brinquedoteca para que os filhos dos apenados possam ficar, nos dias de visita intima dos pais, evitando dessa forma a exposição dessas crianças a situações impróprias e de violência. Essa foi uma sugestão dos agentes penitenciários e de lideranças religiosas que prestam auxílio no presídio”, finalizou Mara Rocha.