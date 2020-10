Jovem que sofreu acidente de bicicleta morre no PS de Rio Branco

A jovem Talia Rodrigues de Souza, de 23 anos, que sofreu um acidente no dia 20 de setembro, morreu na manhã desta terça-feira (6) no pronto-socorro de Rio Branco.

Um carro havia passado por cima da cabeça da jovem que se desequilibrou e caiu no meio da Avenida Ceará, próximo à 4ª Ponte, enquanto andava de bicicleta com uma amiga.

Levada em estado grave ao PS, onde passou por procedimentos cirúrgicos, a jovem ficou 16 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Talia teve traumatismo craniano de natureza grave e acabou não resistindo aos ferimentos.

Segundo informações dos policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran), o condutor do carro que passou por cima da cabeça da jovem não parou após o acidente. Um vídeo mostra o momento do ocorrido.