Ex de Ícaro Pinto posta foto após barraco em restaurante e cogita estar sendo vítima de inveja

Após se envolver em um barraco motivado por ciúmes num restaurante no bairro Bosque, em Rio Branco, a ex-namorada de Ícaro Pinto, Hatsue Said, postou uma foto no Instagram nesta quarta-feira (7) cogitando estar sendo vítima de inveja.

No domingo (4), ela viu seu novo namorado “flertando” com uma mulher em um restaurante e se irritou, chegando a quebrar copos e derrubar mesas do estabelecimento. Após a divulgação do ocorrido, ela publicou uma foto com uma legenda em que insinua inveja.

VEJA O VÍDEO: Envolvida no atropelamento de trabalhadora, ex de Ícaro Pinto faz barraco em restaurante no Acre

“A inveja nem sempre é pelo material. Às vezes, as pessoas sentem inveja da sua personalidade, seu espírito, sua energia, seu esforço e seu desejo de superar”, escreveu Hatsue, e finalizou dizendo: “ore para que elas encontrem a luz”, escreveu.

Hatsue estava com Ícaro Pinto no momento em que o condutor da BMW 320i que atropelou e matou a trabalhadora Johnliane Paiva no dia 6 de agosto. Câmeras de segurança flagraram ela andando com Ícaro em uma rua após fugirem do local do acidente.