Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”

Durante cerimônia há pouco no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro teve um ataque de sincericídio e admitiu que acabou com a Lava Jato.

“Queria dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato… eu acabei com a Lava Jato”. Segundo ele, “porque não tem mais corrupção no governo”.

“Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Para nós, fazemos um governo de peito aberto.”

“Ele já encadeou várias medidas, desde o Coaf, a questão da Receita, a nomeação do Aras, a ‘demissão’ do Moro, agora a nomeação do Kassio. É o grande legado que ele pode deixar para o Brasil: o desmonte desse sistema.”