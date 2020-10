Durante o serviço operacional desta terça-feira, 6 de outubro, militares da Força Tática do 1° Batalhão apreenderam drogas, no bairro Volta Seca. Um homem foi preso no local.

A equipe realizava patrulhamento de rotina, quando realizou a abordagem a um cidadão em fundada suspeita. Nas buscas foram encontradas 16 pacotes de cocaína, totalizando 225 gramas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.