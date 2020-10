Por falta de provas, acusados de matar fundador do Senadinho e ambulante são absolvidos

Em sessão nesta terça-feira (6), a 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar absolveu Adão Oliveira dos Santos e Jamesson Oliveira de Souza, acusados de matar o músico e fundador do Senadinho, Raimundo Nonato da Conceição, conhecido como Raimundo do Cavaco, e o ambulante Ronilton da Silva Queiroz.

O crime aconteceu no dia 26 de maio de 2019. Raimundo estava comprando um churrasco, quando dois homens chegaram para executar Ronilton da Silva. O músico, segundo investigações, foi usado como “escudo” por Silva, e ambos acabaram mortos na ação.

A Justiça e o Ministério Público entenderam que as provas eram muito frágeis no processo, por isso, ficou configurado que não havia provas que Adão e Jamesson assassinaram Raimundo e Ronilton.

Absolvidos do caso, Adão e Jamesson, que estavam presos há vários meses, foram soltos.