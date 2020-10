PM prende dois homens com arma de fogo, e recupera moto em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, realizou a apreensão de uma arma de fogo, ao longo do Bairro Cafezal, em Sena Madereira.

Na ocasião, os militares em patrulhamento de rotina conseguirmos abordar dois suspeitos, sendo que com um suspeito foi apreendido uma arma de fogo.

Por esse fato, dois autores foram presos em flagrante e levado a delegacia.

8° BPM recupera motocicleta que poderia ser usada para prática delitiva

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, conseguiu recuperar uma motocicleta que estava sendo escondida, ao longo do Bairro Praia do Amarílio.

Na ocasião, os militares levantaram as informações e conseguiram identificar o local em que a motocicleta, encontrava-se escondida.

Em seguida, a motocicleta foi levada à delegacia para os procedimentos cabíveis.