Homem reage à invasão na própria casa, mas leva facada no pescoço

Robson Cordeiro Vilas Boas, 44 anos, foi ferido com uma facada no pescoço, na noite desta terça-feira (6), após reagir um assalto na própria casa, na rua 25 de Dezembro, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um criminoso invadiu a casa de Robson na tentativa de realizar um roubo. Ao entrar, o bandido rendeu e trancou a esposa e a filha do homem no banheiro. Robson saiu de outro comodo e reagiu à ação criminosa, mas acabou esfaqueado na altura do pescoço.

Após a ação, o bandido fugiu do local. As mulheres conseguirem sair do banheiro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou Robson ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do autor e realizou ronda ostensiva na área, mas nenhum foi identificado ou preso. O caso será registrado na Delegacia de Polícia Civil para ser investigado.