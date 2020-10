Homem é degolado por fio de alta tensão em ramal no interior do Acre

O entregador Lucas Silva morreu degolado após ser atingido por um fio de alta tensão, na tarde desta terça-feira (6), enquanto trafegava em uma motocicleta no Ramal da Lina 3, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Lucas estava transitando pelo ramal no momento em que um temporal atingiu a região. Um poste de energia chegou a cair e a fiação ficou exposta, mas a vítima não viu e acabou enrolando o pescoço nos fios de alta tensão.

Populares disseram que, provavelmente, a vítima estava em alta velocidade ao enrolar o pescoço na fiação, por isso, acabou degolado. O rapaz não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher e corpo e levar à sede em Rio Branco, para a realização de exames.