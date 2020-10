Fungos e bactérias foram achados em sementes ‘misteriosas’, diz ministério

Em entrevista coletiva, o Ministério da Agricultura divulgou os primeiros resultados da análise das amostras das sementes que chegaram na residência de brasileiros depois de compras feitas pela internet em países asiáticos.

Em uma das embalagens foi encontrado uma praga daninha que não existia no Brasil. Além disso, bactérias, fungos e um ácaro vivo também estavam presentes nas amostras.

O ministério orienta para quem receber sementes em suas compras, não consumi-las nem plantá-las. O órgão deve ser procurado imediatamente pela pessoa que receber as amostras. Já foram enviados mais de 250 pacotes com sementes vindas de países da Ásia, junto com diversos produtos.

O governo federal não sabe o motivo dessas sementes estarem junto com as compras, mas prometeu intensificar o trabalho de fiscalização dos pacotes.