Agenda dos candidatos a prefeito de Rio Branco nesta terça (6)

Os candidatos à Prefeitura de Rio Branco cumprem agenda de campanha nesta terça-feira (6). Entre as atividades dos postulantes estão caminhadas em bairros, bandeiraços, adesivaços e reuniões, informaram as assessorias.

Jarbas Soster (Avante) – Café com motoqueiros na Avenida Getúlio Vargas pela manhã e pela tarde vai cumprir agenda nos bairros Rui Lino e Mocinha Magalhães.

Tião Bocalom (PP) – Reunião com apoiadores pela manhã. A tarde caminhada no bairro Aeroporto Velho e depois um bandeiraço na Avenida Ceará. Às 19h, o candidato participa de uma reunião com empresários.

Roberto Duarte (MDB) – Gravação do material de campanha e reunião de alinhamento e planejamento. A equipe do candidato realiza visitas a apoiadores e adesivaços no semáforo do Maria Farinha pela manhã e a tarde fará também no Posto RD.

Minoru (PSDB) – Pela manhã, reuniões internas e cumpre agenda no bairro Maria Íris. A tarde, o candidato participará de reunião de campanha e a noite cumprirá agenda nos bairros Conquista e Cadeia Velha.

Daniel Zen (PT) – O candidato vai estar em agenda no bairro São Francisco e a noite terá reunião com apoiadores nos bairros Adalberto Sena e Placas.

Jamyl Asfury (PSC) – Caminhada no bairro Rosalinda pela manhã e durante a tarde visitas no Distrito Industrial pelas marcenarias e cerâmicas. A noite, ele participa do lançamento da candidatura de um vereador.

Socorro Neri (PSB) – A assessoria da candidata à reeleição não divulgou agenda de campanha nesta terça.