Vagner Sales nega troca de Fagner por Jéssica na disputa municipal em Cruzeiro do Sul

Membro da executiva estadual do MDB, o ex-deputado estadual Vagner Sales e pai do candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales, nega qualquer possibilidade de substituição do nome de Fagner pelo da irmã, a deputada federal Jessica Sales. “Meu filho só sai dessa campanha se morrer e Deus não quer isso. Então, o candidato é ele, sem nenhuma possibilidade de substituição do Fagner pela Jessica”, assegura Vagner.

Segundo Vagner, o filho Fagner está em campanha há dois anos e nas pesquisas internas do MDB sempre aparece em primeiro lugar, com pelo menos 10% de vantagem na frente do segundo colocado, que é Zequinha Lima. “Pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral é cara e não temos recursos para isso, mas nas internas, que fazemos semanalmente, Fagner está em primeiro lugar e continua sendo o candidato”, cita.

A campanha, segundo Sales, está só começando e nas zonas rural e ribeirinha, Vagner afirma que Fagner segue conquistando votos. “Eu passei agora três dias subindo rios da região. Eu faço campanha há mais de 40 anos aqui e sei o que estou fazendo. Não iria lançar o Fagner para depois substituir. A campanha está bem e vamos ganhar essa eleição”, concluiu o ex-deputado estadual.