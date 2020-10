Três pessoas são baleadas durante ataques sequenciais em Sena Madureira

Raimundo Nonato Monteiro de Lima, 33 anos, Maria de Jesus Vieira Lima, 24, e Josué Santos das Chagas, 18, foram vítimas de tentativas de homicídio, na noite de sábado (3), em locais diferentes no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os ataques ocorreram de forma sequencial, e as vítimas não souberam dizer quem seriam os autores dos disparos. A primeira ocorrência aconteceu em uma casa na rua Walter Paulo. A jovem Maria de Jesus foi baleada no braço e na perna, junto com Raimundo Notato.

Maria disse à polícia que estava bebendo na área da própria residência, quando ela e Raimundo foram atingidos por tiros. A jovem contou que não conseguiu ver quem efetuou os disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteva indo ao local onde Maria e Raimundo foram baleados, mas receberam a informação de que, na rua Antônio Soares, Josué Santos também havia sido baleado.

Os socorristas foram aos dois locais e encaminharam as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes, no mesmo município. Devido à gravidade dos ferimentos, Raimundo Nonato e Josué acabaram sendo transferidos ao pronto-socorro de Rio Branco na mesma noite.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores dos crimes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.