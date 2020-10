Tentativa de chacina no Bujari deixa um morto com tiro na cabeça

O jovem Antônio Marcelo Granjeiro da Silva, de 21 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na rua José Pereira Gurgel, no Centro do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz estava na frente de uma residência conversando com amigos, quando quatro criminosos em um carro chegaram e atiraram contra o grupo, mas somente Marcelo foi atingido por um tiro na cabeça.

Moradores disseram que os criminosos tentavam promover uma chacina na região, pois, durante a fuga, ainda tentaram atirar em outras pessoas que estavam em uma distribuidora e contra outro grupo que saia de um bar, mas ninguém foi atingido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Marcelo ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A motivação é desconhecida pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Bujari.