Segurança nas fronteiras ainda é gargalo a ser resolvido, revela governador

Durante a reunião com parlamentares da bancada federal do Acre nesta segunda-feira, 5, o governador Gladson Cameli levantou algumas das situações que mais preocupam o Estado neste momento. Uma delas é a questão da segurança pública. Cameli ressaltou que manter a segurança ajuda a vencer a situação econômica e financeira, gerar emprego e renda, inclusive ampara os serviços voltados à infraestrutura.

“A segurança tem seus desafios e o Estado tem feito o dever de casa, graças ao apoio da bancada federal”, disse o governador, destacando que o secretário da pasta, coronel Paulo Cézar, é testemunha de como essa união e comunicação entre governo e bancada tem conseguindo reestruturar a segurança pública no Acre.

O governador alertou que ainda se deve ter uma atenção especial para as fronteiras do Estado. “Sabemos o grande gargalo que está, principalmente no lado do Juruá. E é um problema que se o Estado de direito não fazer seu papel e dever de marcar presença, esta situação tende a piorar”.

Ao fazer o comentário, Gladson garantiu não estar sendo pessimista quanto à situação da segurança pública, mas realista “de que precisamos estar atentos a esta situação”.