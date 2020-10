Rocha será investigado por abuso de poder pelo Ministério Público do Acre

Nesta segunda-feira, 5, foi aberta uma investigação contra o vice-governador Major Rocha (PSDB), por abuso de poder. O despacho saiu na edição do Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Acre – MP/AC.

Segundo a corte, o major teria inocentado a policial militar Raquel Santos de Souza, quando ocupava o cargo de governador em exercício, 25 de maio de 2020, sem prestar justificativa para o ato.

“A decisão de anular as punições a Raquel teriam sido destituídas de requisitos legais que constituem pressupostos necessários estabelecidos para sua existência e validade, desprovido de prévio e/ou concomitante Processo Administrativo, preconizado, legalmente, como sustentáculo de anulação por parte da Administração Pública”, relatou nos autos.