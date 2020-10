No Acre, 75% dos candidatos se autodeclaram pardos e menos de 30% têm ensino superior

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que dos 3.018 candidatos que concorrem as eleições 2020 no Acre, 2.265 se autodeclararam pardos, sendo 75% do total. 457 se autodeclaram brancos e 204 negros.

São 2.844 candidatos concorrendo a 231 vagas em câmaras municipais e 90 às prefeituras de cada cidade.

A página de informações dos candidatos também mostra que seis foram considerados inaptos e renunciaram, logo 3.018 aptos. Deste total, 94 tentam a reeleição. Há também informações sobre a escolaridade, que mostram que menos de 30% têm nível superior completo, sendo 792 dos candidatos.

A maioria, 1.076, tem ensino médio completo, ou seja, 36% do total. Além disso, 426 possuem apenas o ensino fundamental completo. Apenas um candidato confirmou que era analfabeto.

A ocupação de 1.036 candidatos se enquadra em “outros”. Em seguida, 306 são agricultores; 142 donas de casas e 137 são servidores públicos municipais.

Gênero

Dos que concorrem aos cargos públicos, 66% são homens – 1.995 e 34% mulheres. Sendo também a maior parte de solteiros, 48%, outros 44% são casados e menos de 6% divorciados.

Se compararmos com o último pleito municipal em 2016, a participação de mulheres nas eleições aumentou em 39%, saltando de 739 para 1.029. O número de homens também aumentou de 1.571 para 1.995.