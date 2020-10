Moradores do Recanto dos Buritis “fecham” com Thomazini

Em uma manifestação espontânea, moradores do bairro Recanto dos Buritis, participaram de reunião para ouvir as propostas do empresário, Alexandre Thomazini que concorrer pelo AVANTE a uma das vagas na Câmara de Rio Branco.

Após explanar os projetos que pretende desenvolver tão logo esteja representando os riobranqueses na Câmara Municipal, Thomazini destacou entre outros a criação de uma Lei para regulamentar local para distribuição de medicamentos de uso contínuo em todos os bairros desencentralizando a dispensa desses medicamentos.

“uma grande parcela de usuários dos SUS que recebem tais medicamentos são idosos, ou pessoas com comodidades que o impedem a locomoção para locais mais afastados, em alguns casos, responsáveis por crianças especiais, são obrigadas a levar consigo a criança a Unidade de Saúde, somente para dispensa de medicamentos, e todo esse incômodo será evitado” afirmou o candidato.