Mara Rocha participa de reunião para definir Emendas da bancada e cobra agilidade do governo para apresentação de projetos

A bancada parlamentar do Acre se reuniu na manhã dessa segunda-feira (05/10) no auditório da Biblioteca Pública de Rio Branco para tratar sobre a indicação das emendas de bancada e as ações estruturantes estratégicas do Estado do Acre para o ano de 2021.

Além do Governador Gladson Cameli e do Vice-Governador Wherles Rocha, participaram da reunião o Coordenador da Bancada, Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), a Deputada Mara Rocha (PSDB/AC), Deputado Alan Rick (DEM/AC), Deputada Vanda Milani (SOLIDARIEDADE/AC), o representante da Senadora Maílza Gomes, Arthur Neto.

Na ocasião o Governo Estadual apresentou suas demandas para as emendas de bancada de 2021.

Mara Rocha fez questão de pontuar a necessidade do governo do Acre ser mais ágil na apresentação de projetos para garantir o empenho dos recursos: “Fiz questão de encaminhar 100% das minhas indicações da Emenda de Bancada para o Estado e, infelizmente, o governo tem se atrasado na apresentação de projetos, o que dificulta o empenho e pagamento dos recursos. É necessário que o governo seja mais ágil e, se for o caso, que contrate uma assessoria que garanta a apresentação de projetos em prazo adequado, para que nossas indicações não se percam”.

A queixa da parlamentar tucana encontrou eco entre os parlamentares, que insistiram sobre o baixo número de projetos apresentados pelo Governo para garantir o empenho das emendas.

“É importante que o Governo Estadual se aplique na confecção dos projetos, sem essa agilidade, nossas indicações de emenda se perdem e, no final das contas a população fica sem as obras de infraestrutura tão necessárias para atrair novos investimentos e para o escoamento da produção dos nossos pequenos agricultores”, finalizou Mara Rocha.