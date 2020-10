Envolvida no atropelamento de trabalhadora, ex de Ícaro Pinto faz barraco em restaurante no Acre

A ex-namorada de Ícaro Pinto, Hatsue Said Caruta, teria se envolvido em uma confusão em um restaurante no bairro Bosque, em Rio Branco, na noite de domingo (4). Segundo informações, ela chegou a agredir seguranças do local.

Envolvida no acidente que vitimou Jonhliane Paiva, Hatsue segue vivendo normalmente após Ícaro, condutor da BMW 320i que atingiu a trabalhadora, ser preso. No barraco registrado no restaurante, Hatsue deu prejuízo no local.

Informações de testemunhas dão conta que Hatsue e seu novo namorado, chamado Kalyl, se desentenderam no último sábado. No domingo, a jovem viu o rapaz “flertando” com outra mulher no restaurante. Irritada, Hatsue quebrou copos e derrubou mesas.

Na tentativa de impedir a jovem, seguranças chegaram a ser agredidos por Hatsue. A confusão só terminou com a chegada da polícia. Um vídeo mostra ela sendo retirada do local nos braços de um homem.

*informações de Correio68