Agenda candidatos a prefeitos de Rio Branco

Redação Ecos da Notícia com informações assessorias candidatos

Socorro Neri (PSB)

7h – Agenda com apoiadores

8h – Agendas institucionais na Prefeitura

18h – Grava programa eleitoral e inaugura comitês

Tião Bocalom (PP)

7h às 9h – reunião com a equipe da campanha

10h às 11h – reunião com liderança estudantil.

14h às 17h – reunião com lideranças comunitárias.

19h – reunião com lideranças no bairro Airton Sena.

Daniel Zen (PT)

Durante a manhã, o candidato vai estar em agenda no Mercado da 6 de Agosto e no calçadão no centro da cidade.

No período da tarde, Daniel fará visitas ao Polo Hélio Pimenta e à noite terá reunião interna com apoiadores.

Jarbas Soster (Avante)

13h – reunião com moradores do bairro da Paz

15h – reunião com lideranças do Bairro Joafra

16h – visita aos moradores do bairro Mocinha Magalhães

17h – reunião com lideranças e moradores do Bairro Tancredo Neves

19h – reunião com moradores do bairro Tangará

Minoru Kinpara (PSDB)

Pela manhã: agendas internas com apoiadores (fechadas)

14h30 no PSDB: conversas com lideranças e candidatos a vereadores

18:00 até 19:00 – reunião no Ramal da Palheira (conhecido como ramal do Canil)

19:30 até 20:30 – Reunião no Bairro Primavera

Roberto Duarte (MDB)

7h – adesivaço no semáforo da AgroBoi, na Av. Ceará

17h – adesivaço no semáforo da Seis de Agosto, na Via Chico Mendes

Gravação do material de campanha

Reunião de alinhamento e planejamento de campanha

Jamyl Asfury (PSC)

Agenda pela manhã: Caminhada o Bairro João Eduardo.

À tarde visita a empresários do ramo cerâmico.

À noite reunião com lideranças.