Acreano terá de trabalhar 151 dias só para pagar impostos em 2020

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o acreano deverá trabalhar 151 dias apenas para pagar impostos ao longo de 2020. O volume arrecadado no Acre é expressivo ante à crise do novo do novo coronavírus, que gerou desemprego e fechamento de empresas: de acordo com o Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo adotada pela Associação Comercial do Acre, já foram arrecadados em 2020 mais de R$2,6 bilhões até esta segunda-feira (5).

No Brasil, os impostos indiretos, como são chamados aqueles embutidos no preço dos produtos e serviços, respondem por 45% da arrecadação.

A unificação dos impostos com uma alíquota só, como se discute no Congresso, mudaria pouco esse cenário. O peso dos impostos indiretos para os mais pobres cairia para 24,3%, enquanto os mais ricos pagariam um pouco mais: 11,2%. Ou seja: a reforma tributária, que deve ficar para o ano que vem, é obrigada a levar em conta que a conta mais pesada acaba ficando com os mais pobres.

Os 151 estimados pelo Impostômetro recolocam o Brasil no patamar de 2015. No ano passado, foram necessários 153 de trabalho para pagar impostos no país.