VÍDEO: Homem é flagrado maltratando cachorro em condomínio de luxo e revolta testemunhas

Na noite deste sábado (3), um homem foi flagrado maltratando um cachorro em um condomínio de luxo no bairro Morada do Sol, na capital acreana. Um vídeo enviado ao Correio 68 pela Associação Patinha Carente, mostra o homem dando tapas no animal, gerando revolta em que estava gravando.

As testemunhas imediatamente acionaram a Polícia Militar (PM), que segundo informações, chegaram cerca de 35 minutos depois e não autuaram o tutor em flagrante porque não haviam marcas físicas que comprovassem o delito e a carteira de vacinação foi apresentada, embora o mau trato seja evidente no vídeo.

A presidente da Associação Patinha Carente, a advogada e candidata a vereadora de Rio Branco, Vanessa Facundes, informou à reportagem que já encaminhou uma denúncia ao Ministério Público do Estado do Acre para apurar o caso, segundo informações, o tutor do animal seria sobrinho de um ex-governador do Acre.

A Lei de Crimes Ambientais prevê em seu artigo 32 que praticar ato de abuso, maus–tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime com pena de detenção, de três meses a um ano, e multa.

Veja o vídeo: