São Paulo empata com o Coritiba por 1 a 1 e sai do G4

O São Paulo empatou contra o Coritiba neste domingo (4), por 1 a 1, no Couto Pereira, e saiu do G4. Os gols da partida foram marcados por Robson e Reinaldo.

Com o resultado, o tricolor foi a 20 pontos na classificação e viu o Flamengo — que venceu o Athletico por 3 a 1 — ultrapassá-lo na tabela. Agora, o São Paulo ocupa a quinta colocação, um ponto atrás do rubro-negro. Já o Coritiba permanece na 17ª posição, com 12 pontos conquistados.

O Coxa abriu o placar logo nos primeiros minutos de jogo. Robson, artilheiro do time, acertou linda cobrança de falta, por cima da barreira, no ângulo e sem chance de defesa para Volpi.

Na metade do segundo tempo, o São Paulo, que jogava melhor, chegou ao empate. Depois de cobrança de falta, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães assinalou pênalti após a bola bater na mão de Hugo Moura. Reinaldo foi para cobrança e deixou tudo igual.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (7), e enfrenta o Atlético-GO, no Morumbi, às 20h30. Já o Coritiba viaja a Porto Alegre e pega o Grêmio, também na quarta-feira, na Arena, às 19h15.