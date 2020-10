Pilotos avisam à torre que viram um homem com mochila a jato

Dois pilotos em aviões diferentes relataram terem visto um homem voando com uma mochila a jato enquanto pousavam em Los Angeles.

O caso teria acontecido na tarde de ontem (31) com um avião da American Airlines e outro da SkyWest Airlines. Ambos os aviões sobrevoaram a parte oeste da cidade de Los Angeles antes de pousarem no Aeroporto Internacional, quando relataram ter visto “a guy with a jetpack” como você pode conferir no

vídeo abaixo:

Jetpack são as mochilas a jato, que servem para pessoas voarem por aí. São famosas no cinema, em jogos como GTA, que inclusive se passa na cidade de Los Angeles, e já deram as caras até no Carnaval do Rio de Janeiro, em plena Sapucaí. Com as novas tecnologias, tem sido mais fácil construir ou adquirir uma mochila a jato para se divertir, mas não é algo barato e não se popularizou ainda, ao contrário dos skates voadores que utilizam água.

Segundo a Fox Los Angeles, a mochila a jato foi avistada em torno de 3.000 pés (914 metros) de altura, mas podem chegar até o dobro de altura, praticamente 2km!

A polícia de Los Angeles e a FAA (agência de aviação civil dos EUA) foram notificados, mas até agora não acharam o culpado por esta atitude, que é considera irresponsável.