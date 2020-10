Jovem é presa transportando 2 kg de maconha em táxi no interior do Acre

A jovem Joyce Ferreira Nery, 22 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas, na tarde de sábado (3), no km 12 da BR-364, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma pessoa estava indo para o município em um táxi transportando produto entorpecente para abastecer uma boca de fumo em Sena Madureira.

De posse das informações, a guarnição montou uma barreira policial na rodovia e parou um táxi suspeito. Durante a revista, os PMs encontraram na bolsa da passageira uma 2 quilos de maconha.

Ao ser perguntada sobre quem seria o dono da droga, a jovem não quis responder e falou apenas que pertencia a uma facção criminosa e que o entorpecente abasteceria a boca de fumo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à acusada, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com a droga apreendida, para as medidas cabíveis.