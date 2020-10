Funcionário público é morto a ripadas pela própria esposa e enteados durante bebedeira na Transacreana

O funcionário público Jaysson Sampaio de Souza, de 37 anos, foi morto a pauladas, na manhã deste domingo (4), no km 7 no Ramal do Curica, na rodovia AC-90, mais conhecida como Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava em uma bebedeira na própria residência durante a madrugada, com a esposa e os enteados. A vítima acabou se desentendendo com a família e os enteados e a esposa começaram a agredir Jaysson. A vítima foi ferida com golpes de ripas e fios.

Após as agressões, Souza conseguiu fugir para a casa de sua avó que fica no mesmo ramal, onde já chegou sentindo muitas dores e vomitando sangue, com um quadro aparente de hemorragia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher e corpo e levar à sede em Rio Branco, para a realização de exames.

A PM realizou diligências no ramal e conseguiu prender os acusados de matar Jaysson. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).