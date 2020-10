Durante festa no interior do Acre, Polícia Militar é hostilizada com gritos de “vai embora”

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre foi hostilizada na noite de sábado para domingo em Tarauacá, por uma multidão que estava em uma festa no Aeropoint. Os militares foram até o local para tentar dispersar as pessoas devido à pandemia de covid-19. Mas não adiantou. Foram hostilizados.

Chegando ao local os homens da lei se depararam com um grande número de pessoas. Ao tentar dispersá-las, a Polícia não logrou êxito, sendo insultada com gritos de “vai embora”. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desrespeito com os policiais militares que atenderam a ocorrência.

O comandante da Polícia Militar em Tarauacá, major Jean Marques, disse ao Notícias da Hora que “o fato aconteceu mesmo, e como era tarde da noite”, os militares se retiraram do local para evitar um eventual pisoteio em caso de reação policial. Mas, ele garantiu que “as devidas providências cabíveis já estão sendo tomadas e que será criado um policiamento específico para atender esse tipo de situação”.