Polícia Civil volta a prender líder do CV com R$ 4 mil em Rio Branco

O líder da facção Comando Vermelho, Lídio Paiva, foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (3), durante cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência em Rio Branco.

Segundo investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (Dcore), o acusado estava sendo investigado nos últimos dois meses por ser uma das grandes lideranças do CV em Rio Branco.

O cumprimento de mandado teve apoio de policiais da Divisão de Investigações Criminais (DIC) da Polícia Civil. Na casa do investigado foram encontrados mais R$ 4 mil. A suspeita que o dinheiro tenha fonte ilícita.

Lídio Paiva também foi preso no mês de julho deste ano, com cerca de R$ 36 mil em espécie dentro de um veículo de luxo no bairro Aviário. Tempo depois, ele foi solto por força de um habeas corpus que foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (STF).

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, para as providências cabíveis.