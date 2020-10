PM prende homem que tentou queimar ex-namorada viva

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens, em flagrante, na manhã deste sábado (3/10). O trio estava com uma mulher que era mantida refém dentro de um carro, no Lago Norte. Os suspeitos jogaram gasolina no corpo da vítima e, segundo a corporação, pretendiam queimá-la viva.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso, um dos acusados era ex-namorado da vítima, que tem 20 anos, e não aceitava o fim do relacionamento.

Uma testemunha que passou pelo local viu a movimentação, achou a atitude dos homens suspeita e decidiu chamar os PMs. Os militares agiram rapidamente e conseguiram impedir que a mulher fosse carbonizada.

Quando a PM se aproximou, o ex-companheiro da vítima estava ao volante e os dois amigos dele no banco traseiro, com a refém. Os suspeitos ainda tinham um galão com combustível.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O boletim foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Jane Klébia, delegada chefe da 6ª DP, diz que o caso é, lamentavelmente, um “clássico exemplo de masculinidade tóxica”. “Mulher não quer mais o relacionamento e o homem, achando que a ela é sua prioridade, resolve atear fogo em seu corpo. Pra sorte dessa vítima denúncias foram feitas e a Polícia Militar atuou prontamente”, enfatizou.