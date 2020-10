Oito pessoas morrem após a colisão de carreta em veículo

Oito pessoas morreram após a colisão frontal de uma carreta em um veículo Belina, na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, cidade a 120 quilômetros de Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade todas as vítimas estavam no veículo de passeio. Três eram crianças.

A reportagem também apurou que as vítimas retornavam para Nova Alvorada após passarem a tarde tomando banho em um rio. O acidente ocorreu por volta das 19h deste sábado (03) no quilômetro 238 da rodovia, próximo ao posto fiscal da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ainda conforme apurado pela reportagem.

Além dos militares dos bombeiros ainda estão no local policiais civis e da própria PRF. Uma equipe da pericia de Dourados também está a caminho do acidente para apurar a dinâmica da batida. O Campo Grande News acompanha o caso.