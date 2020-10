Novos Tempos Novos Eventos”: retomada do setor de eventos no país

O objetivo do treinamento foi testar protocolos de distanciamento social, para palestras e eventos sociais, como casamentos e formaturas.

O setor de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundos dados de um estudo realizado em maio pela Endeavor em parceria com a revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, eventos ficou em segundo lugar como sendo um dos setores que registrou as maiores quedas médias de receitas, com 67,4%, ficando atrás apenas do setor de turismo e lazer, com queda de 80,8%.

Com a flexibilização do isolamento, diversos segmentos estão se reinventando e adaptando seus serviços para atender aos consumidores e clientes seguindo as recomendações dos órgãos de saúde – e com eventos não seria diferente. De acordo com Eduardo Zorzanello, presidente do Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau, ao todo 60 eventos captados pela entidade precisaram ser remarcados ou cancelados. “Se demonstrarmos a responsabilidade com os protocolos, poderemos ter a liberação de retorno gradual das nossas atividades”, ressaltou em entrevista.

Visando trazer melhorias para o setor em sua retomada, adequando-o aos protocolos de higiene e segurança contra o coronavírus, o Gramado, Canela Convention & Visitors Bureau realizou, no final de agosto, o treinamento “Novos Tempos Novos Eventos”, realizado nos hotéis Wish Serrano e Master Gramado.

O treinamento tinha como público-alvo os profissionais do setor e foi uma oportunidade para testar alternativas que buscassem seguir as recomendações sanitárias para palestras e eventos sociais, como formaturas e casamentos. O evento teve como base a demonstração dos protocolos de distanciamento social desenvolvidos pelo grupo Live Marketing — apresentados também ao Governo do Estado recentemente.

Eventos podem impulsionar o turismo local

Além de Porto Alegre, Rio Grande do Sul possui diversas cidades turísticas. Portanto, com a retomada do setor de eventos, o turismo pode se impulsionar também, voltando a ter procura por passagem para Gramado, Canela, Pelotas e outras cidades da região. Turistas costumam ir, por exemplo, de Florianópolis para Gramado ou Canela justamente pelo estilo europeu das cidades, que possuem atrações diferenciadas que encantam os visitantes.

Relacionado a isso, para o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, é necessário buscar alternativas para que tenha a cidade tenha a possibilidade de realizar os eventos. “Neste momento, a gente que tem que ter coragem para se reinventar. Canela vai fazer seus eventos. Nós não cancelamos nada. A gente vai respeitar todos os protocolos, mas não podemos ficar esperando um novo momento acontecer. Nós estamos reinventando o novo momento e temos que ser exemplo para todo mundo”, afirmou.