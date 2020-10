Idoso morre atropelado por moto em Mâncio Lima; motociclista fugiu sem prestar socorro

Um idoso de 70 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito na tarde deste sábado (3), na Avenida Japim, na região Central do município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o idoso tentou atravessar a avenida e acabou sendo atropelado pela motocicleta que trafegava em alta velocidade. Após o acidente, o condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando chegou ao local, o idoso já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a remoção do corpo que foi encaminhado para o hospital da Cidade. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Mâncio Lima, que tentará identificar o condutor do veículo.