Eleição sem disputa: 106 candidatos a prefeito não terão adversários em 2020

O número de cidades com candidatos únicos é maior do que no pleito de 2016, onde a situação se repetiu 97 vezes

Uma situação inusitada ocorre em 106 dos 5.568 municípios participantes das Eleições 2020: apenas um candidato se registrou para concorrer ao cargo de prefeito em 15 de novembro. Essa quantidade corresponde a 1,9% dos municípios que abrirão as urnas este ano. Destes nomes, 73 disputam a reeleição.

O número de cidades com candidatos únicos é o mesmo de 2012 e, maior que pleito de 2016, quando a situação se repetiu em 97 municípios.

Levantamento do Metrópoles, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sinaliza que esse fato incomum aconteceu em 17 estados, com predominância no Rio Grande do Sul (33 casos), Minas Gerais (17), Paraná (14) e São Paulo (9).

Os candidatos são de 23 partidos, mas MDB (18), PP (14), PSDB (12), DEM (11) e PSD (8) possuem o maior número de filiados nestas condições.

De acordo com o Código Eleitoral, para ser eleito, um candidato precisa obter a maioria dos votos válidos. Os votos nulos e os em branco não entram na conta — possuem apenas efeito estatístico. Ou seja, o “prefeiturável” precisa apenas de um voto.

Casos

Os eleitores da cidade de Diogo de Vasconcelos, em Minas Gerais, com 3.848 habitantes, só terão um candidato como opção: o atual prefeito Domingos de João Nobre (DEM). E, apesar de não ter adversário, o mineiro diz ao Metrópoles que segue em campanha normalmente.

“Eu vou de casa em casa pedindo voto”, afirmou ele, acrescentando que a ideia é ajudar os candidatos a vereadores da sua chapa.

Domingos credita a ausência de adversário a sua gestão. Segundo ele, os adversários até esboçaram a ideia de se lançarem, mas após encomendarem duas pesquisas e realizarem convenção, desistiram.

“Eu só dependo do meu voto para ganhar, mas temos que agradecer a confiança dos meus eleitores e pedir para ficar mais quatro anos”, diz.

Com tradição de acirramento político, Caridade do Piauí, com 4.826 habitantes e a 356 quilômetros de Teresina, terá uma eleição diferente: o atual prefeito Toninho de Caridade (PSD) não terá adversário.

Há cinco meses, um adversário lançou candidatura, mas desistiu. Recentemente, outro pessoa iniciou campanha, mas logo mudou de ideia também. O prefeito credita a falta de oponentes a própria gestão e, como não sabia que não teria adversário, seguirá a agenda.

“Nós estamos fazendo campanha normalmente, como tínhamos programado. Não cancelamos nem o trabalho na mídia e continuamos divulgando o que fizemos e o que vamos fazer. A candidatura única traz mais responsabilidade, mas nos dá mais condições focar na administração da cidade”, acrescenta.