Dupla é presa com moto furtada e uma arma de fogo na Cidade do Povo

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e com uma motocicleta furtada, na noite deste sábado (3), no Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram a dupla em uma motocicleta modelo YBR, de cor vermelha e placa NAE 8303. Ao perceber a presença dos militares, os homens empreenderam fuga com o veículo, mas foram interceptados.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, na cinturam de um dos acusados, um revólver calibre 22 e uma faca. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada os procedimentos cabíveis.

A vítima esteve na Defla para restituir o bem e disse à imprensa que o veículo foi furtado na tarde deste sábado, ao chegar em uma clínica odontológica. Um “flanelinha” disse que iria ficar olhando a motocicleta, mas ao voltar, a vítima não encontrou o homem nem a moto.