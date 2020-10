Criminosos rendem taxista, usam carro para fazer arrastão em Rio Branco e acabam presos pela PM

Três homens e uma mulher foram presos, na noite desta sexta-feira (2), após renderem e sequestraram um taxista em Rio Branco. A ação dos criminosos, segundo o taxista, iniciou nas proximidades do Terminal Urbano.

A vítima contou à polícia que, sob ameaças de morte, foi obrigado a dirigir até o Ramal do Mutum. No local, os bandidos colocaram o taxista no porta-malas e assumiram a direção do carro.

Segundo testemunhas, os criminosos utilizaram o táxi para realizar assaltos em vários bairros da capital, entre eles a Estação Experimental, Floresta, Boa União, Sobral e diversos pontos no Centro.

Entre os objetos roubados estava um celular iPhone, que possibilitou o rastreamento e mostrou a localização exata dos criminosos. A vítima que teve o aparelho acionou a Polícia Militar, que passar a monitorar por onde o carro passava em tempo real.

Uma viatura da PM obteve a localização que o táxi estava passando por um posto de combustíveis no bairro Tropical e começou a seguido o veículo. Os bandidos tentaram fugir, mas seis guarnições da PM se mobilizaram e perseguiram o carro por cerca de 30 minutos.

Ainda segundo a polícia, durante a perseguição, uma das guarnições ainda chegou a efetuar dois tiros para tentar acertar o pneu do táxi, mas não teve êxito.

Ao chegar próximo a uma pizzaria na Avenida Nações Unidas, no Bosque, os policiais conseguiram interceptar e parar o veículo. Os quatro criminosos receberam voz de prisão e o taxista foi retirado do porta-malas. Os bandidos e a vítima foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla), para a realização dos procedimentos cabíveis.

O carro passou por perícia criminal no pátio da Defla. Após todos os trâmites, o taxista e o veículo foram liberados.