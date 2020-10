Caixa libera saques do auxílio e FGTS emergenciais neste sábado

As opções de saque e transferência do auxílio emergencial e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) emergencial serão liberadas, neste sábado (3/10), a cerca de 9 milhões de brasileiros.

Desse total, 4 milhões de nascidos em maio poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro e 5 milhões de nascidos em junho poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.

Dessa maneira, a Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências neste sábado, das 8h às 12h, para atender os milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS.

No Distrito Federal, nove regiões terão agências abertas: Ceilândia, Paranoá, Recanto das Emas, Samambaia Norte, Gama, Planaltina, Setor Comercial Sul, Sobradinho e Taguatinga. Veja aqui a relação completa.

“Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura”, informou a Caixa Econômica Federal, em nota à imprensa.

Auxílio emergencial

A partir de sábado, as opções de saque e transferência do auxílio de R$ 600 serão liberadas a 4 milhões de beneficiários nascidos em maio. O uso desse dinheiro estava limitado a transações on-line.

Eles poderão sacar o benefício, referente ao segundo ciclo, nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.