Caixa abre agências na capital, em Brasiléia e Cruzeiro do Sul neste sábado

A Caixa Econômica Federal abrirá as cinco agências no Acre neste sábado, 03, das 08 às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS.

As agências que estarão abertas são as três de Rio Branco, localizadas no Bosque, Centro e Estação Experimental, e as unidades de Brasiléia e Cruzeiro do Sul.

Em comunicado, a Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem as agências durante o funcionamento serão atendidas.

Os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em maio 4 milhões de pessoas poderão sacar o benefício em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho 5 milhões de pessoas poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.

De acordo com a Caixa, os ciclos de crédito em conta e saques em espécie do auxílio emergencial seguem até dezembro, para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do Cadastro Único e Bolsa Família e para quem se cadastrou pelo site ou aplicativo da Caixa.