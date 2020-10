Raissa Barbosa foi a peoa mais votada da roça histórica de “A Fazenda”. A modelo recebeu 41,64% dos votos do público, seguida por Biel, com 32,73% e Rodrigo, que foi eliminado, com 25,63%.

Essa roça bateu recorde, foram quase meio bilhão de votos e para comemorar, Raissa pulou na piscina de roupa e tudo antes de reencontrar os amigos de confinamento. Ao abrir a porta, toda molhada, a modelo comemorou: “Voltei. Quem não gostou bate palma”.