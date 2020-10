TRE anuncia Pedro Longo e Léo de Brito para as vagas de Juliana e Manuel Marcos

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre, Desembargadora Denise Bonfim, acaba de anunciar nesta sexta-feira, dia 2, que a retotalização dos votos foi concluída e que Pedro Longo (PV) e Léo de Brito (PT) são os novos parlamentares. Ambos herdam as vagas da Dra. Juliana e de Manuel Marcos, agora ex-deputada estadual e ex-deputado federal respectivamente.

Juliana e Manuel Marcos foram cassados por compra de votos.

O anúncio foi realizado durante a 77ª Sessão Plenária da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre e Denise Bonfim confirmou que Pedro Longo e Léo de Brito serão empossados já na tarde desta sexta-feira, 2.