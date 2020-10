Prateleiras com produtos desabam e atingem clientes em supermercado no Maranhão

Prateleiras com produtos desabaram e atingiram clientes no supermercado Mix Mateus Atacarejo (Atacado e Varejo), na noite desta sexta-feira (2), na curva do 90, no bairro Vinhais, em São Luís. Ao G1, a Secretária Municipal de Comunicação de São Luís, Conceição Castro, afirmou, que até o momento, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas com escoriações leves.